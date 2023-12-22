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Синоптик Шувалов сообщил о грядущем похолодании в Подмосковье
Сегодня, 14:18
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Синоптик Шувалов сообщил о грядущем похолодании в Подмосковье

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По словам эксперта, "начало недели от финала будут отличаться как небо и земля".

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил о грядущем похолодании в Подмосковье. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, к концу недели в столице и регионе ожидаются заморозки до -3 градусов. Шувалов отметил, что "начало недели от финала будут отличаться как небо и земля". Он уточнил, что первые два дня средняя температура будет соответствовать климатическим значениям конца мая. Сильнее всего похолодает 4-5 апреля.

Ранее посол Боливии в РФ призвала мир вместе бороться с терроризмом после атаки на "Крокус".

Фото: Piter.tv

Теги: александр шувалов, погода, подмосковье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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