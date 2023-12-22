Посол Боливии в РФ призвала мир вместе бороться с терроризмом после атаки на "Крокус"

По ее словам, произошедшая в Подмосковье трагедия стала ударом не только для России.

Посол Боливии в РФ Мария Луиза Рамос Урсагасте призвала мир вместе бороться с терроризмом после атаки на "Крокус Сити Холл". Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По ее словам, произошедшая в Подмосковье трагедия стала ударом не только для России. Дипломат напомнила о словах президента Боливии Луиса Арсе, который призвал объединиться для борьбы со злом. Посол Боливии добавила, что вести борьбу с террористами должны все государства мира.

Ранее Лавров рассказал о предложениях по расследованию теракта в "Крокусе".

Фото: crocus-hall.ru