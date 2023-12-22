В постпредстве РФ напомнили о расследовании теракта в Красногорске.

Вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку теракта, произошедшего в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" остается открытым. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат пояснил коллегам на мероприятии, что ряд посольств международных союзников киевского режима незадолго до 22 марта разместили в публичном пространстве информацию для сограждан о том, что им не рекомендовано посещать места массового скопления в Москве.

Не будем скрывать, что на фоне столь ожесточенных попыток перевести стрелки на ИГ* и любой ценой выгородить Киев без оглядки на выводы следствия остается открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

* ИГ - террористическая и экстремистская группировка, запрещенная на территории России

Небензя прокомментировал требования России к Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций