Вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку теракта, произошедшего в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" остается открытым. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат пояснил коллегам на мероприятии, что ряд посольств международных союзников киевского режима незадолго до 22 марта разместили в публичном пространстве информацию для сограждан о том, что им не рекомендовано посещать места массового скопления в Москве.
Не будем скрывать, что на фоне столь ожесточенных попыток перевести стрелки на ИГ* и любой ценой выгородить Киев без оглядки на выводы следствия остается открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
* ИГ - террористическая и экстремистская группировка, запрещенная на территории России
Небензя прокомментировал требования России к Украине.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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