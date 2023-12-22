В СБ ООН напомнили о том, что Киев отверг лучший шанс на мир.

Киевский режим может выполнить требования Москвы без ущерба собственной государственности и суверенитету. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат отметил, что если украинские власти действительно стремились к миру с Россией, то они бы этого давно достигли. По мнению специалиста, весной 2022 года киевский режим устроил провокацию в Буче, которая под давлением западных кураторов привела к тому, что страна отвергла лучший для себя шанс на мир.

Наши справедливые и обоснованные требования к соседу, лежащие в основе СВО, хорошо известны. Выполнить их Украина может вполне без ущерба для своего суверенитета и государственности Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя напомнил коллегам о том, что во времена Второй мировой войны Германии пришлось расстаться с нацизмом, а Японии с милитаризмом, однако это не привело к исчезновению этих государств с геополитической арены. В России не понимают, почему Украина сейчас не может этого сделать, как и прекратить дискриминацию русского языка и русскоговорящего населения. Дипломат добавил, что избавиться от этих проблем можно при строгом соответствии с европейскими ценностями.

Ответ на этот вопрос очень прост. Потому что такая Украина, которая дружила бы с Россией, не нужна Вашингтону, Лондону и Брюсселю. И не для того они в нее 10 лет вкладывались. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: вина за эскалацию после удара Израиля по будет лежать на Западе.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций