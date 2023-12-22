Небензя: вина за эскалацию после удара Израиля по будет лежать на Западе

Постпредство РФ в ООН назвало кощунством позицию США и Британии.

Вина за возможную эскалацию на Ближнем Востоке из-за воздушного удара Израиля по иранским дипломатическим объектам в Сирии будет полностью лежать на совести Вашингтона, Парижа и Лондона. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат пояснил, что власти США, Великобритании и Франции вместо осуждения нападения навешивают ярлыки на жертв этой смертельной атаки.

Не надо призывать других к деэскалации и навешивать ярлыки агрессоров на жертв этой атаки. В этом контексте любая возможная эскалация ситуации будет полностью <...> на вашей совести. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат уточнил, что в официальных выступлениях Соединенного Королевства и США скорее участники мероприятия могли найти не только намеки, но и прямые ссылки на то, что Иран и Сирия сами якобы оказались виноваты в том, что Израиль ударил по иранскому консульству. Василий Небензя считает такую позицию кощунством.

Небензя: при атаке Израиля на консульство Ирана в Сирии пострадал офис посла.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций