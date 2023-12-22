Небензя: при атаке Израиля на консульство Ирана в Сирии пострадал офис посла

Постпред РФ в ООН призвал соблюдать Венские конвенции.

Офис иранского посла пострадал в результате атаки Израиля на консульский отдел посольства исламской республики, расположенный в сирийской столице. Среди его сотрудников есть погибшие и раненые дипломаты. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Москва выразила решительный протест и осуждение нападения со стороны еврейского государства. В РФ заметили, что находят категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется мировым сообществом Венскими конвенциями.

В результате атаки строение было полностью разрушено, пострадал офис посла Исламской Республики Иран в Сирии. По поступающей информации, имеется значительное количество погибших и раненых среди его сотрудников. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Россия решительно осуждает налеты Израиля на Сирию, заявил Небензя.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций