Россия решительно осуждает налеты Израиля на Сирию, заявил Небензя

Василий Небензя оценил действия ЦАХАЛ на Ближнем Востоке.

Москва решительно осуждает продолжающиеся налеты со стороны еврейского государства на территорию суверенной Сирию. Россия полагает, что такие действия Израиля должны быть прекращены. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

... Расценивая их как грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности этого государства. Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля, рассчитанные на дальнейшее разжигание конфликта, являются абсолютно недопустимыми. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат пояснил, что Россия настоятельно призывает Западный Иерусалим отказаться от подобной практики проведения провокационных силовых акций не только в Сирии, но и ряде других соседних стран. Василий Небензя подчеркнул, что они чреватых крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона Ближнего Востока.

Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций