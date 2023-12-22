Постпред РФ прокомментировал срыв заседания Совбеза ООН по вине стран НАТО.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания Совета безопасности Всемирной организации по теме 25-й годовщины с начала бомбардировок Югославии силами НАТО. Соответствующее заявление спикер сделал перед журналистами, выступая на брифинге в штаб-квартире в Нью-Йорке. Спецалист отметил, что западная агрессия была совершена "против свободы, слова, выражения", а страны Североатлантического военного альянса воспользовались процедурными маневрами в целях того, чтобы сорвать мероприятие. По мнению Небензи, это имеет серьезные последствия для текущей обстановки в Сербии, Косово и всего региона Западных Балкан.

Сегодня, в 25-ю годовщину агрессии НАТО против суверенной Югославии мы стали свидетелями дипломатической агрессии со стороны Франции, действующего члена НАТО. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что 25 марта Париж и Вашингтон сорвали проведение запрошенного Москвой заседания СБ ООН. Постоянный представитель Франции Николя де Ривьер заявил СМИ, что эта тема неактуальна. Он добавил, что якобы с Францией никто не консультировался по поводу данного мероприятия. Это произошло несмотря на то, что председательствующая в Совбезе Япония предварительно согласовала повестку дня и приняла решение о проведении заседания. Франция добилась вынесения предварительной повестки на голосование. В итоге Россия, Китай и Алжир голосовали за утверждение сегодняшней повестки, а остальные 12 стран воздержались.

Небензя указал на двойные стандарты политики США в отношении Сирии.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций