Небензя указал на двойные стандарты политики США в отношении Сирии

Постпред РФ в ООН рассказал о деятельности Вашингтона в регионе.

Разница в политическом курсе американской администрации по отношению к Сирии и Израилю свидетельствует о двойных стандартах. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат заметил, что под покровительством Вашингтона члены экстремистской и террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", запрещенной на территории России, контролируют провинцию Идлиб. В Москве видят, что при этом власти США осуждают официальный Дамаск, ведущий борьбу против боевиков.

В то же время израильскую бесчеловечную и кровопролитную военную операцию против мирного населения сектора Газа, которая подается как борьба с движением ХАМАС, не признанным ООН террористическим, США пытаются представить как борьбу с терроризмом и осуществление Израилем права на самооборону. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя отметил, что американская интервенция в Сирию под предлогами якобы борьбы с терроризмом продолжает играть крайне дестабилизирующую роль на Ближнем Востоке, в то время как гуманитарная обстановка в регионе ухудшается. В качестве причин такого негативного сценария в России назвали масштабные разрушения за годы кризиса и произошедшие в результате прошлогоднего землетрясения на государственной границе с Турцией, незаконное одностороннее санкционное давление, воровство оккупирующими силами США природных ресурсов в арабской стране, "запредельная политизация гуманитарного досье в целом".

Небензя осудил удары США по Ираку и Йемену.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций