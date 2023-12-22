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Небензя осудил удары США по Ираку и Йемену

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Постпред РФ в ООН оценил воздушные атаки на Ближнем Востоке.

Американские атаки на объекты в Йемене и Ираке представляют собой прямую угрозу международному миру и безопасности. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат заметил, что в восточной части Сирии  ВС США нападают на те объекты, на которых местные военнослужащие продолжают вести борьбу с террористами. Небензя заметил, что на деле Вашингтон обеспечивает боевикам в регионе опеку и собственное покровительство.

У нас нет никаких сомнений в том, что непрекращающиеся в последнее время американские атаки на объекты в Ираке и Йемене, как бы их ни пытались обосновать в Вашингтоне, представляют собой прямую угрозу международному миру и безопасности, подрывают миропорядок, опирающийся на верховенство универсального международного права и центральную роль ООН.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат пояснил, что за последний месяц авиация еврейского государства неоднократно наносила воздушные удары по международным аэропортам в таких городах как Дамаск и Алеппо. Эти пункты служат основными воротами для ввоза на территорию Сирии гуманитарной помощи от ООН. Дополнительно атаки совершались по районам Дейр-эз-Зора, Абу-Кемаля и Голанских высот.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, ирак, йемен, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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