Постпред РФ в ООН оценил состояние соседнего государства из-за длящегося кризиса.

Текущую коррумпированную и криминальную Украину с нищим населением не ждет никакое европейское будущее. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на открытых дебатах Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат заметил, что такое положение страна приобрела из-за Запада и марионеточного правительства, хотя ранее была всемирной житницей. В 12 европейских государствах проведенные социологические опросы в январе 2024 года показали, что только около 10 процентов местного населения верят в тезис политиков о том, что киевский режим может победить Москву на поле боя.

Бунтуют европейские фермеры, не желая потерять сельскохозяйственные рынки из-за демпинга украинских экспортеров. Широко разошлись кадры скандала на польско-украинской границе, где польские пограничники отказываются пропускать украинские грузовики с зерном. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Как подчеркнул российский дипломат, Украине с момента обретения формальной независимости отводилась "незавидная роль антироссийского плацдарма". В частности, еще в 2004 году в стране был организован первый срежиссированный Западом антиконституционный переворот. Однако граждане не поддержали этот процесс. В результате коллективный Запад подготовился таким образом, чтобы не дать больше осечек.

Небензя указал на нежелание многих стран участвовать в интригах Запада на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций