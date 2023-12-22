Небензя указал на нежелание многих стран участвовать в интригах Запада на Украине

Постпред РФ в ООН напомнил о "формуле мира" киевского режима, назвав его псевдомирной.

Коллективный Запад пытается всяческими ухищрениями вовлечь страны глобального большинства в свои интриги в украинском кризисе, однако странам уже понятно, что обсуждать что-либо без Москвы по вопросу регионального кризиса бессмысленно. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на открытых дебатах Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат пояснил коллегам, что недружественные для Москвы государства обсуждают друг с другом совершенно тупиковую псевдомирную формулу Владимира Зеленского, а также организуют сходки в Копенгагене, Давосе и других местах по теме. Запад различными ухищрениями затаскивали туда страны Востока и Глобального Юга, чтобы затем выдать эти мероприятия за обладающими широкой международной поддержкой.

При этом очевидно, что страны мирового большинства прекрасно видят реальную подоплеку этих интриг и совершенно не горят желанием играть роль статиста в них, равно как и осознают, что без России обсуждать что-либо бессмысленно. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал слова западных лидеров о минских соглашения "явкой с повинной".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций