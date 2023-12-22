Постпред РФ в ООН оценил попытку Запада внедрить свой "порядок, основанный на правилах".

Василий Небензя назвал "явкой с повинной" признания некоторых западных политических лидеров в том, что они не воспринимали минские соглашения всерьез. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на открытых дебатах Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат прокомментировал публичные признания, которые ранее прозвучали из уст бывшего украинского президента Петра Порошенко, экс-главы Франции Франсуа Олланда, бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель, а также экс-премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона о том, что ни Париж, ни Берлин, ни Лондон никогда не воспринимали эти договоренности как те, что следует выполнить.

Не собирались подталкивать украинские власти к их выполнению и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на подготовку к войне с Россией. Это была, по сути, "явка с повинной" лидеров этих государств. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В Москве добавили, что эта позиция не мешает представителям европейских стран "выступать в Совбезе ООН с нотациями в адрес других членов, а также рассуждать о важности соблюдения международного права и обвинять третьи стороны в невыполнении резолюций Совета Безопасности. Сейчас европа призывает мир к соблюдению порядка, основанного на правилах. Василий Небензя подчеркнул, что эти правила Запад изобрел ради собственной выгоды, хотя на деле с момента подписания минских соглашений киевский режим продолжал вести военные приготовления, укреплять собственный боевой потенциал ВСУ.

Небензя: Европа сама нагнетает страхи перед мнимой российской угрозой.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций