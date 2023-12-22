Постпред РФ в ООН оценил "мифическую" пропаганду со стороны Запада.

Европу охватила стратегическая слепота, так как страны регионального содружества самостоятельно нагнетают страхи перед мнимой и даже мифической российской угрозой. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на открытых дебатах Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат назвал такие действия безрезультатными и ущербными, а также подрывающими основные принципы неделимости в сфере безопасности.

Она видит архитектуру евроатлантической безопасности через прицел, сама себе нагнетая страхи о российской угрозе, от которой ей надо обороняться, отказывая при этом России в ее законных оборонительных интересах. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат обвинил коллективный Запад в том, что он нагнетает смехотворные страхи о якобы предстоящей агрессии со стороны Москвы против европейских стран. Василий Небензя считает, что в Европе забыли о том, что именно европейские государства в разные эпохи (Польша, Швеция, Франция, Германия и их сателлиты) во время Второй мировой войны нападали на российское государство, пытались его покорить.

Небензя указал, что США ничего не сделали для спасения своего гражданина Лиры на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций