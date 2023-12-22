Постпред РФ в ООН рассказал о судьбе журналиста США на Украине.

Американская администрация ничего не сделала для спасения своего гражданина Гонсало Лиры на Украине. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на открытых дебатах Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат подчеркнул, что несмотря на это, в Вашингтоне пытаются напасть на Москву из-за гибели оппозиционера Алексея Навального*. При этом заключенный скончался в тюрьме по естественным причинам.

За что киевский режим замучил до смерти журналиста Лиру, для спасения которого ни вы, ни ваши руководители не сделали ничего. Вы стыдливо умалчиваете об этом и других преступлениях киевского режима, предпочитая валить с больной головы на здоровую. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если верит в победу над РФ.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций