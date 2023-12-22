Василий Небензя оценил попытки Запада руками киевского режима раздавить Россию.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если доверят коллективному Западу и действительно считает возможным Украине победить Россию на поле боя. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на открытых дебатах Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат подчеркнул, что недружественные Москве государства откровенно внушали опасную и абсурдную иллюзию о том, что при международной поддержке ВСУ смогут выиграть.

Украина вдрызг провалила разрекламированное ею контрнаступление, но Запад все равно продолжил накачку киевского режима оружием, поощряя его бросать все больше жизней украинцев в пламя конфликта, который США, уже отбросив любые приличия, стали называть выгодным бизнес-проектом. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя подчеркнул, что украинский кризис оказался очень выгодным для военно-промышленного комплекса США. Российской стороне жалко тех украинцев, которых власти страны посылают умирать за геополитические интересы стран коллективного Запада. Дипломат добавил, что Москва начала специальную военную операцию в регионе ради того, чтобы "остановить конфликт, который восемь лет вел поддерживался против мирного населения на Донбассе.

Небензя: Евросоюз является одним из главных проигравших в украинском конфликте.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций