В России прокомментировали украинский кризис.

Европейский союз является одним из главных проигравших сторон в украинском конфликте. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на открытых дебатах Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат заметил коллегам, что сейчас Брюссель как по команде вернулся в строй послушных американских сателлитов. В Москве жалеют о том, что европейцы начали забывать, что Великобритания и США всегда считались основными бенефициарами любого кризиса на территории континентальной Европы, а также Вашингтон и Лондона целенаправленно разжигали противоречия на региональном пространстве.

Ведь едва ли не главный проигравший - это сам ЕС. Конфликт на Украине, который вы так старательно подпитываете, выгребая остатки из европейских арсеналов, обостряет миграционные проблемы в ваших странах, бьет по вашей энергетической сфере. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат отметил, что Евросоюз "по команде вернулся в строй послушных сателлитов США". "Жаль, что вы забыли, что Соединенные Штаты и Великобритания всегда являлись главными бенефициантами любого конфликта на территории континентальной Европы и целенаправленно разжигали противоречия на этом пространстве", - указал постпред.

Небензя отказался слушать выступления представителей Европы на Совбезе ООН по Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций