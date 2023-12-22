Небензя отказался слушать выступления представителей Европы на Совбезе ООН по Украине

Василий Небензя заявил, что отказывается слушать выступления европейский коллег на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации по поводу украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель в ООН, выступая на заседании в Нью-Йорке. Дипломат напомнил о том, что ни одного государство Европейского союза или коллективного Запада так ни разу не попыталось создать хотя бы одно мероприятие Совбеза для обсуждения вопроса Сектора Газа. В Москве считают, что такое отношение к проблеме на Ближнем Востоке красноречиво говорит миру о лицемерии и двойных стандартах в ЕС.
Хочу заранее предупредить, я не буду слушать ритуальные заклинания представителей европейских столиц. Пусть они упражняются в своем красноречии друг перед другом, засоряя эфир своими лицемерными презентациями.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Напомним, что дополнительно 23 февраля состоялось заседание Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Василий Небензя после своего выступления вместе с первым заместителем Дмитрием Полянским досрочно покинули мероприятие.
Небензя: Россия в феврале-марте запросит заседание СБ ООН по поставкам вооружений Украине.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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