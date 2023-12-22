Небензя: Россия в феврале-марте запросит заседание СБ ООН по поставкам вооружений Украине

По словам дипломата, западные страны не хотят замечать, что их вооружения используются Киевом для ударов по гражданским.

Россия в феврале-марте запросит заседание Совета Безопасности ООН по поставкам вооружений Украине. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По словам дипломата, западные страны знают, что их вооружения используются Киевом для неизбирательных ударов по гражданским, однако предпочитают этого не замечать. Он также напомнил, что на этой неделе планируется заседание по теме Украины как в Генеральной Ассамблее ООН, так и в Совете Безопасности.

Ранее Небензя заявил, что Запад предпочитает спонсировать войны, а не способствовать развитию стран.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций