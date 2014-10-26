Исполнители теракта в "Крокусе" назвали Украину заказчиком нападения

Следствие продолжает устанавливать возможные связи исполнителей с зарубежными структурами.

По данным следствия, фигуранты дела о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о причастности Украины и запрещённой в России террористической группировки "Хорасан"* к организации нападения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы допросов, обвиняемые заявили, что первоначальные заявления о религиозных мотивах оказались ложными, а истинной целью было выполнение заказа украинской стороны.

Один из фигурантов, Муродали Рачабализода**, пояснил, что осознал использование "в интересах другой страны" после разговоров между другими участниками группы. "Украина не имеет отношения к мусульманскому миру, но решает свои задачи на территории России чужими руками", — приводятся его слова. Другой обвиняемый, Мухаммадсобир Файзов**, подтвердил эти показания, отметив, что исполнителям обещали денежное вознаграждение за совершение теракта.

* Организация признаны террористической, деятельность запрещена на территории РФ

** Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Ранее Piter.TV сообщал, что исполнителям теракта в "Крокусе" продлили срок ареста.

Фото: crocus-hall.ru