Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" продлили срок ареста

Четверо подозреваемых в экстремизме и терроризме будут еще около четырех месяцев находиться под стражей.

Московский городской суд продлил срок ареста предполагаемым исполнителям террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" на территории Московской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники объединенной пресс-службы судебных инстанций общей юрисдикции по столице. Известно, что удовлетворено ходатайствогосударственного обвинения в отношении подозреваемых. Для Фаридуни Шамсидина*, Рачабализоды Саидакрами Муродали*, Мирзоева Далерджона Баротовича*, Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича* продлена мера пресечения в виде содержания под стражей. Заседание проходило в закрытом режиме.

Продлен срок содержания под стражей... на срок 3 месяца 28 суток. пресс-служба Мосгорсуда

Напомним, что террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям, а затем подожгли зрительный зал. Жертвами трагедии стали 146 человек.

*внесены в реестр террористов и экстремистов на территории России.

Дело автора постов о "Крокусе" поступило в военный суд.

Фото и видео: Telegram / Суды общей юрисдиции города Москвы