Рик Санчез прокомментировал слова Василия Небензи о нелегитимности украинского политика.

Заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского о невозможности проведения президентских выборов на Украине не выдерживают критики с точки зрения истории. Соответствующей информацией поделился американский журналист Рик Санчез во время интервью с российским постоянным представителем при ООН Василием Небензей в эфире собственного YouTube-канала.

Вы правы, срок его закончился, и он решил не проводить выборы. Это для меня, как американца, очень важно. Потому что даже Авраам Линкольн во время Гражданской войны в самый разгар периода, когда везде была бойня, лилась кровь, решил, что выборы все равно нужно провести. Линкольн едва на них не проиграл, но проводить не отказался. Рик Санчез, журналист из США

Таким образом иностранец отреагировал на слова гостя программы о нелегитимности Владимира Зеленского, которого российский дипломат назвал "просроченным президентом". Выборы главы государства на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако власти их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский публично утверждал, что голосование за кандидатов в президенты сейчас "несвоевременно". При этом срок его должностных полномочий истек 20 мая прошлого года.

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Фото и видео: YouTube / APT