В СБ ООН напомнили о недостаточности гуманитарного финансирования Глобального Юга.

Коллективный Запад охотнее спонсирует войны по всему миру, чем выделяет денежные средства на содействие развитию государств Глобального Юга. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на открытых дебатах Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат пояснил коллегам, что США и их международные союзники за последние два года выделил киевскому режиму для "войны по доверенности" с Россией минимум 200 миллиардов евро, в то время как на все гуманитарные операции выделялось всего 22,4 миллиарда.

За 2023 год Управление по координации гуманитарных вопросов ООН запросило у доноров $55 млрд. Вы представляете, сколько всего можно было сделать в мире, если бы тратили деньги на содействие развитию с такой же готовностью, как они спонсируют войны по всему миру? Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В Москве считают, что донорская помощь западных стран всегда небескорыстна и обставлена политическими лозунгами. В качестве примеров Василий Небензя рассказал о шантаже сирийского государства гуманитарными поставками, а также прекращение финансирования Западом Ближневосточного агентства ООН в условиях "чудовищной гуманитарной катастрофы", сложившейся на территории сектора Газа.

Небензя назвал западные корпорации бенефициарами роста цен на продукты.

Фото и видео: Организация Объединенных наций