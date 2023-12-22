Постпред РФ в ООН оценил выгодоприобретателей от высокой стоимости на товары.

Крупнейшие западные корпорации считаются основными бенефициарами глобального роста цен на продукты питания, Россию же коллективный Запад "огульно и лукаво" обвиняет в продовольственном кризисе. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат заметил, что мировая проблема кроется в неравномерном распределении ресурсов. В Москве заметили, что Запад накопил избыточные запасы для себя, в то время как в развивающихся государствах фиксируется значительный дефицит. Постпред также указал коллегам на то, что крупнейшим производителям агропромышленной продукции выгодно поддерживать высокие цены на товары.

На этом фоне Запад замалчивает тот факт... Речь идет о так называемой "большой четверке" (американские Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, а также нидерландская Louis Dreyfus), на долю которых приходится от 75% до 90% глобального оборота товаров АПК. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя возложил вину за гибель десятков тысяч украинцев на Бориса Джонсона.

Фото и видео: Организация Объединенных наций