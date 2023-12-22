Постпред США в ООН голословно обвинила Россию в разжигании ядерной войны

Линда Томас-Гринфилд сообщила о своем визите в Нагасаки.

Американский постоянный представитель Линда Томас-Гринфилд рассказала в Совете Безопасности Всемирной организации о своем посещении японского города Нагасаки, на который США в 1945 году сбросили атомную бомбу, но при этом иностранный дипломат попыталась переложить на Россию ответственность за то, чтобы мир никогда больше не испытал "ужаса ядерного оружия".

Нагасаки, последнее место, где когда-либо падала атомная бомба. Это было напоминанием о нашей глубокой ответственности за предотвращение бедствий войны и за то, чтобы ни одно место больше никогда не испытало ужаса ядерного оружия Линда Томас-Гринфилд, постпред США в СБ ООН

Российский постоянный представитель Василий небензя в ответ на это высказывание отметил, что его американская коллега забыла упомянуть о том, какая же именно страна осуществила единственную в истории человечества ядерную бомбардировку. Дипломат добавил, что ни разу Япония на его памяти не назвала публично государство, которое бомбило ее территорию.

США выступили против проекта резолюции Алжира в СБ ООН с призывом к прекращению огня.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций