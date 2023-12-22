США выступили против проекта резолюции Алжира в СБ ООН с призывом к прекращению огня

Линда Томас-Гринфилд не думает, что документ отвечает задачам по урегулированию конфликта в регионе.

В американской администрации не поддерживают алжирский проект резолюции в Совете Безопасности ООН. Одним из положений данного документа является требование немедленного прекращения огня в секторе Газа. Соответствующее заявление перед журналистами в Нью-Йорке сделала постоянный представитель США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. Дипломат отметила, что резолюция африканских коллег может поставить под угрозу переговоры, которые Израиль ведет относительно освобождения заложников в палестинском анклаве. Эти обсуждения продвигаются вперед при посредничестве Вашингтона.

У совета есть обязательство обеспечить <...> усиление давления на ХАМАС с тем, чтобы оно приняло инициативу. Мы полагаем, что предложенный Алжиром проект резолюции не отвечает этой цели. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

В США считают, что алжирский проект может подорвать продолжающиеся изнурительные дипломатические усилия по освобождению заложников и введению продолжительной паузы на Ближнем Востоке. Дипломат добавила, что предложение Вашингтона, выработанное при посредничестве США, Катара и Египта, в случае его одобрения и исполнения сторонами конфликта только "приблизит на шаг все стороны к созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий".

США в СБ ООН заявили, что деэскалация в Красном море должна идти от хуситов.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций