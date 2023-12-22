США в СБ ООН заявили, что деэскалация в Красном море должна идти от хуситов

Линда Томас-Гринфилд объяснила атаки США на Йемен.

Американский постоянный представитель при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности в связи с ударами по йеменской территории со стороны США и Великобритании заявила коллегам о том, что деэскалация в регионе должна идти именно со стороны хуситов. Дипломат заметила, что воздушные удары осуществлялись в рамках действия статьи 51 Устава ООН.

Нужно, чтобы произошла деэскалация. Она должна произойти со стороны хуситов, которые подвергают опасности все наши судоходные линии. Линда Томас-Гринфилд, постпред РФ в ООН

Напомним, что российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя на заседании отметил, что СБ ООН не давал санкции США и их международным союзникам на удары по Йемену.

США донесли до Израиля обеспокоенность отключением связи в Газе.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций