Момент наезда на 8-летнего школьника на 18-й линии В.О. попал на видео

Мальчик несколько раз перебегал дорогу в неположенном месте.

Полицией Василеостровского района проводится проверка по факту наезда на 8-летнего школьника на 18-й линии В.О. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 26 апреля у дома 21 по 18-й линии Васильевского острова 56-летний водитель, управляя автомобилем Лада Веста, двигаясь по 18-й линии, наехал на перебегавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 8-летнего школьника.

В результате ДТП мальчик получил травму и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее полиция задержала самокатчика, подозреваемого в наезде на ребенка на Энгельса.

Видео: МВД