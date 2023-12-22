Полиция задержала самокатчика, подозреваемого в наезде на ребенка на Энгельса

Под стражу взят 22-летний молодой человек, он был доставлен к дознавателю.

Полиция задержала самокатчика, подозреваемого в ДТП с 11-летним ребенком на проспекте Энгельса. Мальчик получил серьезные травмы. По данным Piter.TV, задержание подозреваемого произошло 25 апреля на улице Смолячкова, дом 15. Под стражу взят 22-летний молодой человек, он был доставлен к дознавателю.

Как мы писали ранее, 24 апреля неизвестный на электросамокате наехал на 11-летнего мальчика около дома №111 по проспекту Энгельса. Ребенок получил серьезные травмы, включая разрыв селезенки, что привело к внутреннему кровотечению. Мальчика прооперировали в детской больнице святой Марии Магдалины.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал начать уголовное дело по факту травмирования ребенка.

Ранее мы сообщили о том, что мигрантов, подозреваемых в похищении иностранца, задержали в Петербурге.

Фото: Piter.TV