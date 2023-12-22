Мигрантов, подозреваемых в похищении иностранца, задержали в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мигранты в Петербурге похитили иностранца и увезли его в неизвестном направлении. По данным Piter.TV, мужчина обратился в экстренные службы и рассказал, что четверо неизвестных, используя физическую силу и угрозу оружием, заставили его сесть в свой автомобиль и потребовали выкуп в размере 800 тыс. рублей.

Так как указанной суммы у пострадавшего не было, он перечислил злоумышленникам наличные в размере 20 тыс. рублей. Преступники выпустили мужчину и скрылись.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что вынесен вердикт по делу банды, похищавшей людей из-за денег в Петербурге.

Фото: Piter.TV