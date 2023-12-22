Вынесен вердикт по делу банды, похищавшей людей из-за денег в Петербурге

Коллегия присяжных вынесла единодушный вердикт: фигурант виновен.

В Петербургском городском суде состоялся вердикт по уголовному делу в отношении участника преступной группы, которого экстрадировали из Румынии, Сергея Гуцу. Ему вменяются статьи УК РФ о похищении человека и самоуправстве. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга 11 апреля.

Обвинение полагало, что в 2009 году Гуцу, вместе с еще двумя соучастниками, силой посадил в автомобиль Mercedes-Benz Sprinter мужчину. Его отвезли в бокс для ремонта машин на Цветочной улице. Отмечается, что у потерпевшего были долги перед кредиторами, зная это, злоумышленники стали требовать 550 тыс. рублей. В боксе ему угрожали, применялось насилие. Петербуржец передал деньги, после чего его отпустили.

Кроме того, Гуцу в составе организованной группы похитил еще одного человека, которому удалось сбежать, в дом в Кингисеппском районе Ленобласти. Потерпевшему до его побега угрожали автоматом "Калашникова".

Коллегия присяжных вынесла единодушный вердикт: фигурант виновен. Большинство решило, что он заслуживает снисхождения. Наказание Гуцу изберет суд.

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Фото: Piter.TV