В Петербурге заключены под стражу мужчины за похищения предпринимателей

Все фигуранты уголовного дела задержаны и находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

В Санкт-Петербурге заключены под стражу организаторы преступной группы, специализирующейся на похищении предпринимателей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

По версии следствия, два местных жителя, располагающие сведениями о лицах, занимающихся коммерческой деятельностью, приняли решение об их похищениях для вымогательства денежных средств и наняли пятерых исполнителей преступления, предоставив им сведения о месте жительства и доходах потерпевших.

Так, подозреваемые 25 августа 2023 года напали на потерпевшего во Всеволожском районе, связали его, поместили на заднее сидение автомобиля и перевезли в Приозерский район, где потребовали от него 200 млн рублей. После совершения преступления потерпевший был отпущен для предоставления фигурантам денежных средств, однако он обратился в правоохранительные органы.

На автомобильной стоянке одного из рынков 29 октября 2023 года те же лица совершили нападение на другого потерпевшего, связали его, привезли на Турухтанные острова, где потребовали передать им 500 млн рублей. Затем соучастники забрали ключи от его квартиры, откуда похитили денежные средства и имущество на сумму 357 тысяч рублей. Потерпевший также обратился в полицию.

Организаторы преступной группы планировали похищение родственника первого потерпевшего, проживающего в Португалии, для вымогательства 80 млн рублей, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Все фигуранты уголовного дела задержаны и находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу