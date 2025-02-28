В Москве пресекли работу банды вымогателей, которая занималась похищением людей

Ирина Волк поделилась подробностями преступлений в столице, в которых были задействованы семеро человек.

Российские правоохранительные органы из Московского уголовного розыска совместно с оперативниками из Центрального округа столицы по подозрению в совершении тяжких преступлений задержали пятерых мужчин и двух женщин. В социальных сетях официальный представитель МВД РФ Ирина Волк указала, что двое приезжих сформировали криминальную группу, которая действовала с ноября 2023 по январь 2024 года.

Один из потерпевших рассказал сотрудникам полиции, что по просьбе знакомой приехал в кафе на Нижней Радищевской улице Москвы. Во время этой встречи к нему подошел мужчина и под надуманным предлогом вызвал на улицу. Далее несколько человек нанесли ему множественные удары по голове и туловищу. Затем вымогатели назвались представителями правоохранительных органов и насильно посадили потерпевшего в припаркованный рядом автомобиль. Затем соучастники позвонили его приятелю и велели приехать на Сретенский бульвар якобы для оказания помощи потерпевшему. Оттуда бандиты привезли обоих мужчин в квартиру, расположенную на улице Александры Монаховой. Угрожая жертвам пистолетом и ножом, они потребовали с каждого выплатить по одному миллиону рублей.

Опасаясь за свое здоровье, друзья согласились передать злоумышленникам требуемые суммы, попросив отсрочку для сбора денег, после чего их отпустили. пресс-служба МВД РФ

Еще один криминальный инцидент произошел на Ленинском проспекте, где сообщники похитили двух девушек. Одну из потерпевших злоумышленники удерживали в гостиничном номере на юго-западе столицы, а другую отвезли в квартиру в Новомосковском округе Москвы и требовали передать им деньги. Испытывая психологическое давлениеместные жительницы передали вымогателям в общей сложности 400 тысяч рублей.

В январе прошлого года в форме сотрудников полиции злоумышленники проникли в одну из квартир на Нагатинской набережной. Угрожая находившимся там людям оружием, в том числе огнестрельным, они отобрали у четверых мужчин и женщины мобильные устройства, а также забрали технику. Кроме этого потерпевшие перевели на счета злоумышленников порядка 140 тысяч рублей.

В отношении банды ведутся уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 163, 126, 162, 209 и 222 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа