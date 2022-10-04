В Рязанской области пресечена деятельность ОПГ наркодилеров

Полиция задержала 11 злоумышленников, сбывавших запрещенные вещества в Московской, Рязанской и Ивановской областях.

На территории Рязанской области российские правоохранительные органы пресекли деятельность преступного сообществ, состоящего из наркодилеров. Соответствующей информацией с журналистами поделилась в социальных сетях официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что подозреваемым предъявлены обвинения по уголовным статьям 210, 30 и 228.1 УК РФ. Речь идет об 11 задержанных: восьми женщинах и трех мужчинах. Все они прибыли на территорию нашего государства из двух стран, расположенных в Средней Азии.

Соучастники действовали в интересах нелегального интернет-магазина и сбывали различные наркотики в Московской, Рязанской и Ивановской областях. пресс-служба МВД РФ

В полиции установили, что четверо сообщников выполняли роль закладчиков, а еще шестеро распространяли оптовые партии запрещенных веществ. Одна из женщин являлась вербовщицей. Она проживала в Московской области и нанимала курьеров, обучала их тонкостям криминальной "профессии", подбирала для сотрудников конспиративные квартиры. Затем преступники направлялись в Рязань или в Иваново. В ходе досмотров подозреваемых, арендованных ими помещений, а также уличных тайниках оперативники нашли и изъяли в общей сложности свыше 11 килограммов наркотиков: метадона, мефедрона и героина. Сейчас все фигуранты расследования находятся под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа