Готовившие теракт в отношении митрополита Тихона хотели взорвать бомбу в храме

Подозреваемыми по уголовному делу стали помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович.

Арестованные за подготовку теракта в отношении российского митрополита Тихона планировали взорвать бомбу в Сретенском монастыре. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Оперативники пояснили, что подозреваемыми в преступлении стали помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. После осуществления теракта мужчины планировали скрыться за пределами страны при помощи поддельных паспортов, предоставленных им украинскими кураторами.

Покушение было запланировано через приведение в действие самодельного взрывного устройства. Мы должны были его заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве. рассказ на допросе

Установлено, что самодельное взрывное устройство в храм должен был принести Попович. В телефонах сообщников силовики обнаружили свыше 70 украинских контактов, среди которых значится пресс-секретарь Вооруженных сил Украины Маргарита Ревчаченко.

Напомним, что силовое ведомство предотвратило террористический акт, планировавшийся киевскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). В результате проведенных мероприятий по столице задержан украинский гражданин, а также россиянин. Оба была завербованы Главным управлением разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

Жителю Петербурга предъявили обвинение в пропаганде терроризма.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Telegram / Mash