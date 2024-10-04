Жителю Петербурга предъявили обвинение в пропаганде терроризма

В июне 2024 года мужчина в открытом tg-канале размещал посты, оправдывающие и пропагандирующие терроризм.

Петербуржцу предъявили обвинение в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следователями возбуждено уголовное дело в отношении петербуржца по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма).

Следствием установлено, что в июне 2024 года мужчина в открытом tg-канале размещал посты, оправдывающие и пропагандирующие терроризм. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками регионального Управления ФСБ России, злоумышленник задержан.

Следователем по месту проживания петербуржца проведен обыск, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Видео: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу