Двух петербуржцев признали виновными в пропаганде терроризма

За попытки вербовки людей в террористическую группировку им назначили по 11 лет лишения свободы.

Сегодня петербургским судом был вынесен приговор двум местным жителям, которые обвиняются в пропаганде терроризма, а также в публичных призывах к осуществлению и содействии террористической деятельности. За свои проступки обоим вынесли приговор в виде лишения свободы на 11 лет, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу.

Как гласит версия следствия, двое обвиняемых с вены 2022-го года по август 2023-го, вступив в сговор с не названными террористическими организациями из Украины, осуществляли пропаганду их деятельности в России. За денежное вознаграждение оба петербуржца распечатывали листовки с призывами вступить в террористическое формирование и развешивали их в публичных местах.

Злоумышленники занимались расклеиванием листовок в Санкт-Петербурге и населенном пункте Новгородской области вплоть до их задержания с поличными в 2023-м году. Суд вынес им приговор в виде лишения свободы на срок 11 лет. Первые 3 года обвиняемые проведут в тюрьме, после – в колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали, что 3,5 лет колонии получил житель Пушкина, который обвинялся в призывах к экстремизму.

Фото: ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу