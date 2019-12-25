Мужчине, который до смерти избил женщину на Светлановском проспекте, вынесли приговор

Он пробудет 10 лет в колонии.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине, который обвиняется в смертельном избиении знакомой женщины в квартире на Светлановском проспекте. Ранее стало известно, что он нанес потерпевшей около 100 ударов, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствие и судом установлено, что инцидент произошел 7-го декабря 2023-го года. Тогда пьяный мужчина при не проясненных обстоятельствах начал зверски избивать свою знакомую, нанося удары по голове и туловищу, а также сдавливать шею жертвы. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также за моральный вред он обязан возместить 1 млн. рублей, а в счет возмещения материального ущерба – почти 72 тыс. рублей.

Ранее приговор также вынесли фигурантам дела о разбойном нападении на квартиру на улице Маршала Новикова.

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу