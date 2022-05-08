В Петербурге огласили приговор по делу о разбойном нападении на квартиру на Маршала Новикова

Угрожая пистолетом и ножом, обвиняемые избивали двоих мужчин, которые находились в квартире, требуя передачи им денежных средств.

В Приморском районе Петербурге огласили приговор по делу о разбойном нападении на квартиру. Подробности рассказали в районной прокуратуре.

А. и М. признаны виновными в разбое по предварительному сговору с применение оружия. В суде установлено, что 9 марта 2023 года подсудимые ворвались в одну из квартир в доме по улице Маршала Новикова с криками "Всем лежать!". Угрожая пистолетом и ножом, они избивали двоих мужчин, которые находились в квартире, требуя передачи им денежных средств. Получив отказ, А. направил пистолет в сторону матери с ребенком, также находившихся в комнате, повторив требование. После этому подсудимые обыскали квартиру, забрали два мобильных телефона и ушли.

А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, М. – 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Фото: Piter.tv