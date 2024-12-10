На Маршала Новикова пациент угрожал ножом бригаде скорой помощи

На хулигана составлен протокол об административном правонарушении.

Пациент угрожал ножом бригаде скорой помощи в Приморском районе Петербурга.

Вечером 17 февраля к 86 отделу полиции Приморского района на улице Маршала Новикова подъехала карета скорой помощи. Водитель подавал полицейским какие-то знаки, явно запрашивая помощь. Сотрудниками полиции в машине скорой был задержан 30-летний житель Тюменской области в состоянии алкогольного опьянения.

По данным МВД, находясь в машине во время оказания медицинской помощи, приезжий угрожал ножом 35-летнему фельдшеру. На хулигана составлен протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту нападения на медиков на Школьной улице.

Фото: Piter.tv