Возбуждено уголовное дело по факту нападения на медиков на Школьной улице

Подозреваемым оказался 43-летний житель Курганской области.

По факту нападения на бригаду скорой помощи на Школьной улице возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл 16 января в 18:03. В полицию Приморского района поступило сообщение от 37-летнего водителя скорой помощи о том, что возле дома 60 по Школьной улице неизвестный напал на бригаду медиков.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Курганской области, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчина из хулиганских побуждений угрожал медикам ножом, а также повредил левое зеркало заднего вида автомобиля скорой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Piter.TV сообщал, что поджигатель военкомата в Петербурге обжаловал приговор в Верховном суде.

Фото: Piter.TV