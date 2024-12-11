Поджигатель военкомата в Петербурге обжаловал приговор

Мужчина, осужденный на 15 лет за поджог военкомата и сбыт наркотиков в Санкт-Петербурге.

Мужчина, осужденный на 15 лет за поджог военкомата и сбыт наркотиков в Санкт-Петербурге, подал жалобу на свой приговор в Верховный суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Суд установил, что в сентябре 2023 года Новогренко получил через интернет предложение поджечь любое здание военкомата в Петербурге за 100 тыс. рублей. Ему прислали инструкцию по изготовлению самодельного зажигательного устройства (СЗУ), а также инструкции по конспирации и совершению преступления. Мужчина изготовил несколько СЗУ для поджога военкомата Невского района, расположенного недалеко от его дома.

Злоумышленник прибыл к военкомату, но, заметив наряд Росгвардии, отложил поджог. 27 сентября он бросил одно СЗУ в сторону входной двери здания, что привело к возгоранию стены фасада. Свои действия он записывал на видео для отчета, однако не получил обещанного вознаграждения за совершение теракта.

Ранее Piter.TV сообщал, что Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала.

Фото: Piter.TV