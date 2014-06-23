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Верховный суд помог вернуть жителю Петербурга квартиру 19 лет спустя
Сегодня, 15:39
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Верховный суд помог вернуть жителю Петербурга квартиру 19 лет спустя

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Пожилой петербуржец узнал о потере жилища, когда обратился в Росреестр за выпиской.

Верховный суд РФ защитил права 89-летнего мужчины, который неожиданно узнал, что остался без прав на квартиру 19 лет назад. Мужчина лишился жилья из-за действий мошенников, сообщила пресс-служба суда.

Пенсионеру стало известно, что он не является собственником жилья, когда запросил выписку из Росреестра. Выяснилось, что квартиру еще в 2007 году оформили на третьих лиц по договору купли-продажи. Однако петербуржец заявил, что недвижимость не продавал.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали мужчине, ссылаясь на пропуск срока исковой давности. Верховный суд не поддержал такие выводы. Коллегия по гражданским делам в ходе заседания указала, что правоохранительные органы установили факты мошеннических действий со стороны новых владельцев квартиры. Кроме того, почерковедческая экспертиза подтвердила, что подпись в договоре купли-продажи не принадлежит пенсионеру.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге риелтор попался на мошенничестве с недвижимостью.

Фото: Piter.TV 

Теги: верховный суд, квартиры петербург, мошенничество с квартирами
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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