В июле в Петербурге ввели в эксплуатацию 4020 квартир

Лидером в июле стал Красносельский район.

В июле 2026 года в Северной столице ввели в эксплуатацию 158 870 кв. м жилья. Это 96 домов на 4020 квартир, включая индивидуальное жилое строительство, сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидерами по объему стал Красносельский район, где сдано 45,6 тыс. кв. м жилья: два многоквартирных дома на 1231 квартиру. Второе место занял Петродворцовый район. Здесь ввели три жилых домов на 1040 квартиру общей площадью 33,9 тыс. кв. м. На третьем месте – Пушкинский район, где построили два дома на 793 квартиры.

Также в июле в Выборгском районе ввели частный спортивный клуб площадью более 2 тыс. кв. м. Кроме того, в Парголово сдан детский сад, который примет 240 малышей.

В Красногвардейском районе откроют учреждение дошкольного образования на 140 мест. Также на Партизанской улице построили многоквартирный дом с пристроенным детским садом.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге за полгода ввели 14 объектов образования почти на 5,6 тысячи мест.

Фото: Piter.TV