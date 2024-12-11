Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала

Подробности иска остаются неизвестными.

Генеральная прокуратура инициировала судебное разбирательство в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области против АО "Петербургский нефтяной терминал", сообщает РБК.

Ответчиками по делу также выступают компании "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдинг Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". В качестве третьих лиц привлечены Росимущество, Федеральная антимонопольная служба и "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".

Детали искового заявления не разглашаются. Отмечается, что в последнее время Генеральная прокуратура неоднократно инициировала подобные иски, направленные на изъятие частных компаний в пользу государства. Причинами таких действий называются нарушения при приватизации, коррупционные схемы и другие противоправные действия.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти отправили в СИЗО фигурантов за поджог пункта сбора гумпомощи.

Фото: Piter.TV