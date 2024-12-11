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В Ленобласти отправили в СИЗО фигурантов за поджог пункта сбора гумпомощи
Сегодня, 8:50
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В Ленобласти отправили в СИЗО фигурантов за поджог пункта сбора гумпомощи

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Четыре человека были задержаны и отправлены в СИЗО в Приморске.

Выборгский городской суд Ленинградской области арестовал четверых участников поджога пункта сбора гуманитарной помощи в Выборге. Об этом сегодня сообщили в Объёдинённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга. 

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт".

Помимо поджога, задержанные подозреваются в причастности к нескольким эпизодам диверсионных акций в Ленинградской области. Следствие установило, что они совершали преступления по указанию украинских спецслужб, с которыми контактировали через социальные сети.

Ранее Piter.TV сообщал, что суды Петербурга предупредили о мошенниках, которые предлагают стать присяжными через SMS.

Фото: Pxhere

Теги: поджог, пункт гумпомощи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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