В Ленобласти отправили в СИЗО фигурантов за поджог пункта сбора гумпомощи

Четыре человека были задержаны и отправлены в СИЗО в Приморске.

Выборгский городской суд Ленинградской области арестовал четверых участников поджога пункта сбора гуманитарной помощи в Выборге. Об этом сегодня сообщили в Объёдинённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт".

Помимо поджога, задержанные подозреваются в причастности к нескольким эпизодам диверсионных акций в Ленинградской области. Следствие установило, что они совершали преступления по указанию украинских спецслужб, с которыми контактировали через социальные сети.

Ранее Piter.TV сообщал, что суды Петербурга предупредили о мошенниках, которые предлагают стать присяжными через SMS.

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