Суды Петербурга предупредили о мошенниках, которые предлагают стать присяжными через SMS

Официальные уведомления о вызове в качестве присяжного направляются только по почте.

Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева предупредила жителей города о мошеннических схемах, связанных с рассылкой фальшивых сообщений о приглашении в качестве присяжных. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Лебедева отметила, что злоумышленники рассылают SMS с предложением перейти по ссылке для отказа от участия в судебном процессе. Она подчеркнула, что такие сообщения являются обманом, и настоятельно рекомендовала не переходить по указанным ссылкам.

Официальные уведомления о вызове в качестве присяжного направляются только по почте. В письме указываются точные сведения: название суда, его адрес, имя судьи, а также дата и время явки. Если гражданин не может присутствовать, в письме приводятся контактные телефоны для связи.

Лебедева напомнила, что альтернативных способов вызова, включая SMS, не предусмотрено. Она призвала граждан быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников.

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