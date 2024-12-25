Мошенники обманули петербургскую пенсионерку на 11 млн под Новый год

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Перед Новым годом петербурженка пенсионного возраста стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает 78.ru.

Накануне в полицию обратилась 70-летняя женщина, которая рассказала, что начиная с конца ноября ей звонили незнакомцы, представляясь сотрудниками "Росмониторинга". Они заявили, что с ее банковскими счетами совершаются подозрительные операции, и чтобы сохранить деньги, нужно передать их курьеру, который поместит их на "безопасный счёт".

С 30 ноября по 30 декабря пенсионерка передала курьерам 11 миллионов 160 тысяч рублей. Сейчас полиция занимается поиском подозреваемых. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что пожилая петербурженка зажгла фейерверк в отделении банка.

Фото: Piter.TV