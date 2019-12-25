Пожилая петербурженка зажгла фейерверк в отделении банка

Сделать это пенсионерку заставили мошенники.

В отделении банка на севере Петербурга пожилая женщина зажгла фейерверк. Предварительно, прогремело 35 залпов, пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Отмечается, что своими действиями пенсионерка хотела "отомстить" мошенникам, которые ранее ее обокрали. Горожанке на прошлой неделе позвонили от лица "Госуслуг" и заявили о взломе личных данных, а спустя время поступил еще один звонок от якобы правоохранителей. Последние убедили потерпевшую перевести все накопления на "безопасный счет". Пожилая петербурженка лишилась в общей сложности 1,1 млн рублей.

Уже 19 декабря женщине вновь позвонили "полицейские" с информацией о том, что все деньги похитили неизвестные, и мошенников надо наказать. Ее заставили путем манипуляций приобрести пиротехнику, прийти в офис банка и запустить салют прямо в помещении.

Злоумышленников ищет полиция.

Ранее на Piter.TV: двое мужчин пытались проникнуть в отделение банка на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV