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Двое мужчин пытались проникнуть в отделение банка на Московском проспекте
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Двое мужчин пытались проникнуть в отделение банка на Московском проспекте

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Пока задержан один из злоумышленников.

Полицейские задержали мужчину, который пытался проникнуть в отделение банка, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 19 декабря в полицию Московского района поступила информация от работника безопасности банка, расположенного в доме по Московскому проспекту, о том, что двое неизвестных пытались взломать запасной выход в отделение, после чего одного из них поймали. 

На месте задержали нетрезвого 24-летнего жителя Всеволожского района, второго злоумышленника ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом мужчина попытался вскрыть банкомат. 

Фото: Piter.TV 

Теги: московский проспект, отделение банка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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