Двое мужчин пытались проникнуть в отделение банка на Московском проспекте

Пока задержан один из злоумышленников.

Полицейские задержали мужчину, который пытался проникнуть в отделение банка, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 19 декабря в полицию Московского района поступила информация от работника безопасности банка, расположенного в доме по Московскому проспекту, о том, что двое неизвестных пытались взломать запасной выход в отделение, после чего одного из них поймали.

На месте задержали нетрезвого 24-летнего жителя Всеволожского района, второго злоумышленника ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом мужчина попытался вскрыть банкомат.

Фото: Piter.TV